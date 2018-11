Bari come la Terra dei Fuochi: "21 morti nella palazzina dei tumori per i roghi dell'ex discarica"

Ventuno inquilini di una palazzina del quartiere Japigia a Bari sarebbero morti probabilmente per tumori causati da sostanze tossiche provocate dai continui roghi di una ex discarica comunale. Japigia come la Terra dei Fuochi: un paragone pesante - almeno sotto il quadro epidemiologico - quello emerso in seguito alle indagini della Procura di Bari sul famoso caso della 'Palazzina dei tumori', al civico 16 di viale Archimede.

La discarica era stata dismessa e bonificata ormai da 30 anni, ma le conseguenze sulla salute dei residenti sarebbero state avvertite per diverso tempo. Le indagini si concludono però con una richiesta di archiviazione: per il pm Baldo Pisani, infatti, è trascorso troppo tempo per perseguire penalmente il reato di morte come conseguenza di altro reato, ipotizzato a carico di ignoti.

Le famiglie delle vittime però sono pronte a chiedere nuove indagini alla Procura, perché l'insorgenza di nuove diagnosi di neoplasia della popolazione residente nell'immobile di via Archimede 16 è "attuale e continua", come spiega il loro avvocato, Michele Laforgia: "Se si può ritenere che il reato di disastro ambientale sia ormai estinto per prescrizione è invece pacifico che la consumazione dei reati di morte come conseguenza di altro reato, lesioni e omicidio colposo, si realizza al momento dell'insorgenza della malattia, in caso di lesioni, o alla data della morte, per l'omicidio colposo". Di conseguenza, secondo l'avvocato, anche il periodo elevato trascorso non rende imperseguibili i reati, come indicato dalla Procura.