Dramma in una villetta: trovati i cadaveri di due persone

Due persone anziane, un uomo di 76 anni e una donna di 73, sono stati trovati senza vita all'interno di una villetta a Villata, in provincia di Vercelli. Secondo le prime informazioni, su entrambi i corpi erano presenti ferite da arma da fuoco, tanto che la prima ipotesi avanzata dalle forze dell'ordine è quella dell'omicidio-suicidio. Sull'abitazione non sono stati trovati segni di effrazione, ma gli inquirenti non hanno ancora chiarito la corretta dinamica dei fatti.

Nell'alloggio i carabinieri hanno trovato una pistola di proprietà dell'uomo e regolarmente denunciata. Sul posto sono giunti oltre alle forze dell'ordine, anche il magistrato e il medico legale: a trovare i due cadaveri, nella mattinata di mercoledì 22 luglio, sarebbe stata la figlia della donna.