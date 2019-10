Trovato morto in casa, sangue dappertutto: giallo ad Ancona

Giallo ad Ancona. Un uomo di 46 anni è stato trovato morto nel suo appartamento, in via Togliatti. Il corpo è stato ritrovato intorno alle 12 dalla madre, che è entrata nella casa del figlio e lo ha ritrovato riverso a terra, sul pavimento del salotto e c’era sangue in tutta la casa.

Sul posto polizia con Volanti e Squadra Mobile, che non hanno trovato armi. Sul corpo non ci sono segni apparenti di violenza, ma c’è bisogno di aspettare i primi riscontri del medico legale, arrivato sul posto. Il 118 intervenuto in primo momento non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 46enne.