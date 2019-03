Addio ad Andrea Bizzotto, il papà-coraggio che ha commosso l'Italia

Se n'è andato Andrea Bizzotto, il papà-coraggio di Cittadella (Padova). Aveva solo 33 anni. Alla figlia di due anni, Giulia, ha deciso di lasciare un ricordo di sé struggente e bellissimo, il libro "Storia di un maldestro in bicicletta". Un vero testamento d'amore. In quelle pagine racconta la sua vita e la malattia che l'ha strappato ai suoi cari in modo così crudele. "Voglio che mia figlia sappia chi era suo padre", raccontava Andrea. Pochi giorni fa c'era stata anche una prima presentazione pubblica del libro. Le pagine e i video che ha lasciato faranno sì che la figlia avrà per sempre un ricordo del suo amato papà.

Cittadella (Padova), è morto Andrea Bizzotto

Rebecca Frasson, un'amica, gli ha tributato un ultimo saluto su Facebook: "Andrea se ne è andato questa notte. Ma noi tutti sappiamo che la bicicletta non si ferma: lui ha pedalato così tanto e ora tocca a noi. Ciao Biz. È stato un onore. È stato folle. È stato bellissimo", si legge nel post. Bizzotto era stato colpito da un tumore molto raro, un sarcoma sinoviale. Dalla diagnosi Andrea Bizzotto sapeva di avere davanti a sé una sfida difficilissima. "Nessuno merita un tumore incurabile a 33 anni. Io mi meritavo la possibilità di crescere ed educare la mia piccola Giulia, portarla al primo giorno di scuola, prepararle il suo cibo preferito con amore, fare un viaggio da solo con lei": diceva Andrea. "Mi sono sottoposto a 30 radioterapie locali e a 4 cicli di chemio adiuvante. Ma dopo meno di un anno era in metastasi".

Il ricavato del libro "Storia di un maldestro in bicicletta" sarà devoluto alla famiglia di Bizzotto.

L'ultimo post su Instagram di Andrea Bizzotto

Qualche ora prima di andarsene Andrea Bizzotto ha scritto un ultimo post sul suo profilo Instagram.