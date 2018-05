Perde il controllo della moto mentre torna a casa: morto 31enne

Tragico sabato sera in Salento. Un ragazzo di 31 anni, Andrea Lopez, è morto in un grave incidente stradale avvenuto dopo le 20.30 sulla strada che da Copertino conduce a Monteroni, a poca distanza da quest’ultima cittadina. La vittima viaggiava viaggiava verso casa a bordo della sua moto, una Yamaha T-Max quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

L’impatto al suolo è stato violento e per il 31ennne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Inutile, seppur tempestivo, l’arrivo di un’ambulanza del 118, allertata da alcuni passanti. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane centauro. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Monteroni, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica dell’incidente.

La notizia su LeccePrima