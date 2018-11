Morto a 18 anni sul lavoro, l'addio della prof: “E' entrato a scuola bimbo ed è uscito uomo”

La morte di Andrea Masi, operaio 18enne che ha perso la vita in seguito a un infortunio sul lavoro a Milano, ha lasciato un grande vuoto nelle vite di chi aveva avuto modo di conoscerlo. La sua insegnante, Donatella D'Alelio, ha voluto utilizzare la sua bacheca Facebook per esprimere tutta la sua tristezza per la scomparsa del giovane: "Andrea che era entrato in classe bambino e che ne era uscito uomo con le spalle disegnate e il sorriso luminoso".

"Andrea col capo chino sugli esercizi, Andrea che aiutava tutti, Andrea che quando aveva preso 9 in verifica non ci credeva, Andrea che all'intervallo mi chiedeva se volevo il caffè, Andrea che quando mi si ruppe l'orologio di mio padre, quello che mettevo nei momenti difficili, quando avevo bisogno di conforto mi disse dia qua, prof che glielo aggiusto io, Andrea che rideva coi compagni, Andrea che io volevo continuasse a studiare e lui no prof, io voglio lavorare, Andrea che quel lavoro l'aveva trovato, Andrea che quel lavoro ce l'ha portato via. Andrea, Andrea Masi, il mio alunno che ce l'aveva fatta".

Il ragazzo, che era nato a Tradate ma viveva a Cislago (Varese), stava lavorando assieme ad alcuni colleghi per l'installazione della fibra ottica nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di Piazzale Portello. Poco dopo le 4 di mattina, mentre era a bordo di un muletto guidato da un collega, ha battuto la testa contro un'architrave ed è finito a terra privo di conoscenza. Alcuni colleghi hanno provato a rianimarlo senza riuscirvi. Sul posto, oltre alla polizia, è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne la morte.

Per la morte del ragazzo è indagato il titolare dell'azienda presso cui lavorava: una società che si occupa di installazione di fibra ottica. Ad iscrivere l'uomo nel registro degli indagati il pm Nicola Rossato, che coordina l'inchiesta sull'incidente.