Tragedia al lago, 14enne muore annegato davanti agli amici

Un ragazzino di soli 14 anni ha perso la vita dopo essere annegato nelle acque del lago Maggiore, in località Punta Vevera ad Arona, in provincia di Novara. Il giovane stava trascorrendo una giornata al lago insieme alla sorella e ad alcuni amici, si è tuffato in acqua e dopo alcuni istanti ha lanciato un grido d'allarme. La richiesta d'aiuto è durata una frazione di secondo, poi il 14enne è stato inghiottito dalle acque del lago, rendendo inutile l'arrivo dei sul posto dei soccorsi. Dopo circa due ore di ricerche, intorno alle 18.30 di ieri, domenica 2 giugno, il personale dei pompieri ha recuperato il corpo senza vita del ragazzo.

Tragedia nel lago Maggiore: morto annegato un 14enne

Secondo la ricostruzione dei testimoni, la tragedia è avvenuta mentre stava facendo il bagno con altri coetanei. L'allarme era scattato alle 16.30. Secondo quanto ricostruito pare che il ragazzo stesse cercando di raggiungere a nuoto una barca ormeggiata alla boa. I suoi amici lo hanno prima sentito gridare e poi scomparire nell'acqua.

Tragedia nel lago Maggiore: inutili i soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Arona, con il nucleo dei sommozzatori di Milano, che si sono messi alla ricerca del minore con l'ausilio di sistemi di ricerca di superficie. Il 14enne è stato recuperato a circa cinque metri di profondità, e per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Presenti anche i soccorsi del 118 e i carabinieri di Arona, oltre alla famiglia che nel frattempo era stata avvertita dalla sorella.