Era scomparso da una settimana: trovato morto in una scarpata

Fine delle speranze. Purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Antonio Alexander Pascusso, il ragazzo di 18 anni scomparso circa una settimana fa dal comune di Buonabitacolo, in provincia di Salerno.

Il dramma

Il giovane di 18 anni, infatti, è stato trovato morto, oggi pomeriggio, in una scarpata nei pressi del fiume Peglio, vicino al campo sportivo. Sul posto sono giunti i carabinieri di Sala Conslina, gli uomini della Protezione Civile e il padre del ragazzo, avvolto dal dolore. Le indagini sono in corso per ricostruire gli ultimi minuti di vita di Antonio.

La scomparsa

Del giovane si erano perse le tracce nella tarda serata di venerdì scorso. Da quel momento sono iniziate le ricerche, che per giorni non hanno dato risultati, fino al terribile ritrovamento di oggi, sabato 14 aprile. Antonio viveva a Buonabitacolo da qualche mese con il padre e lo zio dopo essere rientrato dal Perù dove attualmente vive la madre separata dal padre. Pascusso qualche tempo era finito in manette per spaccio di droga.

