Muore in giardino, in casa moglie e 4 figli denutriti: vivevano tra i rifiuti

Arriva da Lavinio (Anzio), in provincia di Roma, una drammatica storia di povertà e degrado. Un ex operaio della Fiat di 69 anni, ormai in pensione, è stato trovato senza vita nel giardino della sua casa dalla Polizia. Ma una volta entrati nell'abitazione della vittima, gli agenti hanno fatto una scoperta ancor più sconvolgente: la moglie e i quattro figli minorenni che vivevano tra cumuli di rifiuti in ambienti dalle scarse condizioni igieniche.

Ad avvisare la Polizia Locale, era stata proprio la moglie di 35 anni che non vedendo rincasare il marito nella notte tra lunedì e martedì ha dato l'allarme. L'uomo è stato trovato nel giardino di casa accasciato su un tavolino. La circostanza, seppur sospetta, è stata subito chiarita: le cause del decesso sono state quelle di un malore. Il 69enne, secondo quanto emerso dagli agenti, tra venerdì e sabato era stato portato al pronto soccorso di Anzio per difficoltà respiratorie ma rifiutò il ricovero.

Già in giardino, dove è stato trovato il pensionato, i caschi bianchi avevano trovato alcuni sacchi della spazzatura. In casa, quindi, la scoperta. Tra cumuli di rifiuti, giornali e scarse condizioni igieniche, gli agenti, oltre la 35enne denutrita, hanno trovato anche 4 bambini, tra i 7 e i 9 anni: i figli della coppia.

I bambini, sottoposti a visite pediatriche, sono risultati in buono stato di salute. Gli agenti della Polizia Locale di Anzio hanno prodotto una denuncia inviata al Tribunale dei Minorenni di Roma. Prima dell'estate i vicini di casa della coppia si erano già rivolti alle autorità e la polizia locale fece un sopralluogo nel giardino del loro appartamento.