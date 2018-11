Papà dà fuoco alla casa con dentro il figlioletto: l'ultimo straziante saluto della mamma

Un uomo ha incendiato la casa dove viveva la moglie per farle pagare l'intenzione di lasciarlo, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti. Nel rogo è morto il figlio undicenne che stava riposando in camera da letto. La tragedia, ieri, a Sabbioneta, in provincia di Mantova. "Riposa in pace, cucciolo mio bello. Eri un angelo e adesso lo sei nel vero senso della parola. La mamma ti porterà sempre nel cuore, amore mio meraviglioso". E' così che Silca, la mamma, dice addio al suo bambino con un post su Facebook.

L'uomo, 52enne, è poi fuggito ma è stato bloccato da una pattuglia della polizia stradale a Casalmaggiore, centro della provincia di Cremona a pochi chilometri da Sabbioneta. Qualche giorno fa era stato colpito da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa di famiglia, dove vivevano la moglie e tre figli. Lei, decisa a separarsi, era stata condotta in una casa famiglia per sottrarsi alle percosse del coniuge. Poi era tornata a casa, una villetta a schiera nella parte nuova di Sabbioneta, dove vivevano anche i tre figli. Ieri era uscita di casa per accompagnare il figlio più grande, di 17 anni, all’oratorio; in casa erano rimasti gli altri due bambini di 4 anni e di 11, quest’ultimo in camera da letto per il riposino quotidiano. Il marito, appena l’ha vista allontanarsi con uno dei figli, è entrato in casa e ha dato fuoco ad alcuni arredi che si trovavano al piano superiore. Resta da chiarire se il padre sapesse o meno che gli altri due bambini erano in casa.

Poco prima delle 17 lei, mentre in auto ritornava a casa, ha notato il marito a bordo di un furgone provenire dall'abitazione. Quando lui si è accorto della moglie, l'ha speronata, per poi fuggire. La donna, spaventata, ha avuto un tragico presentimento: così ha accelerato e quando è arrivata nei pressi di casa ha visto uscire del fumo dalla villetta. Si è precipitata all'interno e ha messo in salvo il bimbo piccolo, mentre non è riuscita a raggiungere la stanza da letto al piano superiore dove si era sviluppato l'incendio. Ha quindi dato l'allarme. Sono stati poi i vigili del fuoco a raggiungere l'11enne e a soccorrerlo. Le sue condizioni, però, sono apparse subito gravi. Trasportato all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, è deceduto poco dopo. Nel frattempo il padre è stato fermato dalla polstrada.