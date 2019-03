Bologna, morto il bimbo caduto dal carro di Carnevale

È morto il bambino di due anni e mezzo caduto da un carro allegorico nel corso del "Carnevale dei bambini" in centro a Bologna nel pomeriggio di ieri, martedì grasso.

Il piccolo Gianlorenzo ha smesso di lottare alle 16 di questo pomeriggio. La notizia è stata ufficializzata dall'avvocato Mauro Nicastro che assiste i genitori e dall'Ausl di Bologna. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti .

Bambino cade da un carro di Carnevale a Bologna

Sul posto erano intervenuti il 118, con ambulanza e auto medica, e le forze dell'ordine. Il piccolo trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna era apparso fin da subito in condizioni gravissime.

Sottoposto ad intervento chirurgico ha lottato per sopravvivere ricoverato in Rianimazione nell'ospedale emiliano.

I carabinieri hanno sequestrato il carro e stanno sentendo i testimoni. Sono anche in attesa di visionare i filmati delle numerose persone presenti.

Questa la testimonianza di una lettrice presente alla sfilata a BolognaToday: "Purtroppo è successa una tragedia alla festa di Carnevale di questo pomeriggio. Esattamente in via Indipendenza un bimbo piccolo è caduto da un carro: lo hanno soccorso e gli hanno fatto diversi massaggi cardiaci... doveva essere solo un pomeriggio divertente e invece... Preghiamo per questo bimbo per favore!".

Da quanto si apprende, un uomo - probabilmente tra i volontari della parata - avrebbe tentato a lungo di rianimare il piccino, con un massaggio cardiaco prima, con la respirazione bocca a bocca poi. Lo racconta con le lacrime agli occhi un negoziante che ha assistito all'intera scena: "Non me la sento di tenere aperto il negozio dopo quanto accaduto. Chiudo e penso che mi iscriverò ad un corso di pronto soccorso dopo aver visto come quell'uomo ha tentato di salvare il piccolino. Penso - chiosa il negoziante - che se il piccolo si dovesse salvare lo dovrà a questa persona, soprattutto".

Incidente alla sfilata di Carnevale a Bologna

Le immagini dal luogo del brutto incidente di oggi pomeriggio, avvenuto durante la parata del 'Carnevale dei bambini', dove un bimbo è caduto da uno dei carri allegorici ed è finito in ospedale in gravi condizioni. Servizio video di Antonella Scarcella/BolognaToday.