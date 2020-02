Addio a Giovanni Cattaneo, il primo "Capitan Findus" della pubblicità

È morto a 84 anni Giovanni Cattaneo, il primo "Capitan Findus" della pubblicità dei bastoncini di pesce tra gli anni Settanta e Ottanta. Ricoverato all'istituto geriatrico Piero Redaelli di Milano, era malato da tempo.

Prima di essere ricoverato all'istituto, Cattaneo viveva in una casa popolare al Corvetto, un quartiere periferico a sud di Milano, insieme al suo pastore tedesco Com, dove si era trasferito dopo aver dovuto lasciare la sua casa in zona Paolo Sarpi a causa di una serie di rovesci di fortuna che gli avevano lasciato profonda amarezza.

Al quotidiano Il Giorno, che nel 2012 era andato a trovarlo al Corvetto, aveva mostrato orgoglioso i cimeli di una vita nel mondo dello spettacolo, avendo lavorato tra pubblicità, fotoromanzi e altro. Con ancora in testa l'inseparabile berretto marinaro e la iconica barba bianca, Cattaneo si "sentiva" ancora il Capitan Findus che faceva sognare i bambini che lo guardavano in tv. Le sue ceneri saranno portate nel cimitero di San Michele dei Mucchietti, una frazione di Sassuolo.