Esce di strada e si schianta contro un muretto: muore a 19 anni

Grave tragedia in provincia di Venezia. Un ragazzo di 19 anni, Cristian Stevanato, ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale avvenuto in via Malpaga a Olmo di Mira: intorno alle 7 di martedì 3 aprile, il giovane ha perso il controllo dell'utilitaria del padre, finendo fuori strada e impattando contro un ponticello in cemento di un'abitazione. Lo schianto è stato devastante, tanto che l'abitacolo del veicolo è stato completamente deformato. Fin da subito i residenti hanno capito che la situazione era grave: il botto è stato udito anche a grande distanza e sul posto sono giunte più squadre dei vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Trasferimento d'urgenza in ospedale

Sono stati i pompieri ad estrarre il giovane dalle lamiere contorte: il 19enne era privo di conoscenza, prima di essere intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Purtroppo durante il ricovero la speranza dei famigliari si è spenta: Cristian Stevanato è spirato in mattinata, nonostante gli sforzi dei medici. Troppo gravi i traumi riportati a causa dell'incidente, nella cui dinamica non sono stati coinvolti altri veicoli. Possibile che la vittima avesse avuto un malore o che sia stata all'improvviso colta da un colpo di sonno. Di certo queste uscite con l'auto del padre, il quale abita a Malcontenta di Marghera, dovevano avere il sapore della libertà conquistata: "Era da poco che aveva preso la patente - dichiarano alcuni vicini - un ragazzo molto a modo e tranquillo. Siamo costernati".

Corsi Enaip a Dolo e tanti interessi

Cristian Stevanato il grosso della sua vita sociale l'aveva tra Dolo e Camponogara, dove abitava con la madre. In tanti in queste ore si stanno stringendo attorno al dolore della donna e anche dei fratelli: il 19enne aveva frequentato i corsi Enaip nella sede di Villa Ferretti Angeli a Dolo, specializzandosi nel settore ristorazione. Tanti gli amici che ora gli stanno tributando un ultimo saluto sui social network, che hanno condiviso con lui la passione per videogiochi e manga, oltre che per il calcio e per i wrestler più famosi. "E' un vero peccato - concludono i vicini - era una persona molto educata e rispettosa. Non riesco ancora a rendermi conto di ciò che è successo".

