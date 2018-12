Era scomparso da giorni: trovato senza vita in un laghetto

Fine delle speranze per Damiano Gaiardoni, il 34 enne di residente a Povegliano che risultava scomparso dal 18 dicembre, è stato trovato senza vita in un bacino d'acqua di Grezzano, nel comune di Mozzecane, in provincia di Verona. Già nella giornata di domenica la zona era stata setacciata da cima a fondo, ma soltanto oggi, lunedì 31 dicembre, è arrivata la triste conferma: Damiano Gaiardoni è morto.

Il laghetto, in prossimità del quale sabato è stato trovato il giubbotto dell'uomo, è stato prosciugato nel corso della notte tra domenica e lunedì per compiere ricerche più approfondite sul fondale fangoso, dove alla fine è stata trovata la salma dell'uomo originario di Castel d'Azzano. Alle ricerche, oltre ai pompieri, hanno partecipato le squadre della Protezione Civile di Vigasio e i carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona.

Il personale del 118 ha constatato il decesso per probabile annegamento. Sul corpo non sarebbero stati presenti segni di una possibile violenza subita e, su disposizione del magistrato di turno, la salma è stata portata all'ospedale di borgo Roma per la successiva ispezione cadaverica.