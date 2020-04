Morto il dottor Andrea Farioli, aveva 38 anni: "Studiava il Covid 19, negli ultimi giorni era stanco"

L'epidemia di coronavirus ha causato migliaia di vittime in Italia, con i camici bianchi, in prima linea in questa battaglia, che stanno pagando un prezzo altissimo in termini di vite. Il conteggio dei medici deceduti a causa del Covid 19 sale a quota 139, con gli ultimi due nomi della lista aggiornata dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri) che fanno riferimento al neurologo Luciano Abruzzi e all'epidemiologo Andrea Farioli.

Morto il professor Andrea Farioli: ''Stava studiando il nuovo coronavirus''

Proprio quest'ultimo, epidemiologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, aveva soltanto 38 anni e nelle ultime settimane si era dedicato alla ricerca sul Covid 19. Il professor Farioli si è spento lo scorso 16 aprile a causa di un malore e, anche se è ancora da accertare se le cause del suo decesso siano da ricondursi ad un'infezione da coronavirus, la Fnomceo ha voluto inserirlo ugualmente nel computo delle vittime della guerra contro il virus.

Un pensiero condiviso anche dal dottor Vittorio Lodi, Consigliere Segretario dell’Ordine dei Medici di Bologna, oltre che collega del 38enne: ''Il Dott. Andrea Farioli, Collega con la passione e una grande conoscenza dell'epidemiologia, riconosciuta ad Harvard come allo IARC e al Mount Sinai di New York, si era buttato anima e corpo nel compito che l'ospedale ci ha assegnato: la sorveglianza e il controllo di tutti gli oltre 7.000 operatori che lavorano nel Policlinico. Credo che un ricordo dell’Amico e Collega Andrea fatto dal nostro Ordine, sia un significativo riconoscimento alla sua partecipazione alla lotta alla pandemia Covid-19 oltre che un riconoscimento delle Sue qualità di Uomo e Medico''.

''Quello che posso dire – prosegue il dottor Lodi - avendo lavorato gomito a gomito con Andrea nelle ultime settimane, è che Andrea aveva associato lo studio dell'epidemiologia della pandemia Covid-19 ad un’attiva e instancabile presenza nell'ambito delle nostre attività di controllo e valutazione degli operatori del Policlinico. Negli ultimi giorni Andrea era stanco e l'avevamo più volte sollecitato a ridurre il tempo della sua presenza in servizio, cosa che lui aveva accettato solo parzialmente, perché riteneva essere suo dovere stare con noi ed essere di guida ai medici più giovani della nostra scuola. Non sappiamo quale sia il nostro destino e quindi non abbiamo su questo certezze. Non abbiamo certezze sulle vere cause della morte di Andrea''.

''Credo – conclude la nota - che la morte di Andrea presenti, comunque, un legame stretto con la pandemia da coronavirus, non so se direttamente con il virus o con la sua partecipazione alla lotta alla pandemia. Sono, quindi, convinto che debba essere ricordato tra i medici caduti in questa battaglia. Ricordiamo Andrea Farioli Medico morto mentre prendeva parte diretta alla lotta contro il coronavirus. Non capiamo, perché sia successo ma è successo mentre Lui combatteva questa battaglia''.

Chi era il dottor Andrea Farioli

Nato il 6 Agosto 1981, ad Assisi, il dottor Andrea Farioli era ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, e titolare dell'insegnamento di Medicina del Lavoro per il corso di Laurea in Tecniche Ortopediche. Stroncato da un malore a 38 anni mentre si trovava nella sua casa a Bologna, nell'ultimo periodo si era dedicato allo studio del Covid 19.

Farioli si era laureato nel 2008 in Medicina e Chirurgia all'Università di Bologna, specializzandosi nel 2014, sempre nel medesimo Ateneo, in Medicina del Lavoro. Nel 2016 ottenne il Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi, prima di diventare, nel 2018, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna e titolare dell'insegnamento di Medicina del Lavoro per il corso di Laurea in Tecniche Ortopediche Unibo.

