Addio Enzo Boschi, l'uomo che raccontava i terremoti

Enzo Boschi è morto nella notte. Per 12 anni è stato alla guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono stati proprio i "suoi" ricercatori dell'Ingv a dare la notizia.

Sismologo, scienziato di indiscussa fama internazionale, membro dell'Accademia nazionale dei Lincei e dell'Accademia Europea, è stato fondatore del moderno Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Si era laureato in fisica a Bologna, poi aveva studiato a Cambridge, in Francia e negli Stati Uniti. In precedenza Enzo Boschi era stato a capo dell'Istituto Nazionale di Geofisica, dal quale è nato l'Ingv.

In seguito al terremoto dell’Aquila del 2009 fu coinvolto in un’inchiesta per omicidio colposo insieme agli altri componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi: erano accusati di aver dato informazioni rassicuranti agli abitanti della zona poco prima della scossa del 6 aprile. Per questo episodio Boschi fu definitivamente assolto in Cassazione nel 2015.

I funerali di Enzo Boschi sono previsti il 24 dicembre a Bologna. Avrebbe compiuto 77 anni in febbraio.

Ieri ci ha lasciato @enzo_boschi , è difficile dire quanto il suo lavoro e la sua dedizione siano stati importanti per l’INGV, per molti dei suoi ricercatori ed anche per chi scrive. #GrazieEnzo — INGVterremoti (@INGVterremoti) 22 dicembre 2018

L’ultima beffa dell’aretino #enzoboschi: morire subito dopo la stabilizzazione dei “suoi” precari e a ridosso delle feste di Natale. — Tullio Pepe (@TullioPepe) 22 dicembre 2018