È morto Fabrizio Frizzi, il popolare conduttore televisivo aveva 60 anni

Fabrizio Frizzi è morto nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale. Il popolare conduttore televisivo aveva da poco compiuto 60 anni.

È morto Fabrizio Frizzi

L'annuncio del decesso in una nota firmata dalla moglie Carlotta, dal fratello Fabio e dai familiari: "Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato". Lascia una figlia, Stella, di 2 anni.

Lutto in Rai:"Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano".

Lo scorso ottobre un malore lo aveva colpito negli studi del quiz "L’eredità": poi il ricovero, una serie di esami, le cure, quindi il ritorno su Rai1, col sorriso di sempre: "Sto combattendo, non è ancora finita. Ogni tanto, com'è normale, qualche momento di sconforto può esserci”, spiegava “ma l'affetto della famiglia, del pubblico e degli amici è una luce che illumina tutto. La vita è meravigliosa".

Frizzi era nato nella Capitale nel 1958. Dopo aver iniziato la sua carriera da giovanissimo nelle radio e nelle televisioni private, approda in Rai nel 1980. La Rai resterà la sua casa professionale per tutta la vita. Numerosi i programmi condotti - sempre con garbo, intelligenza e ironia - tra cui I fatti vostri, Scommettiamo che...?, Luna Park, Per tutta la vita, Cominciamo bene, Soliti ignoti - Identità nascoste e L'eredità.