E' morto Federico Leardini: il giornalista Sky aveva 38 anni

Dramma nel mondo del giornalismo. Federico Leardini, giornalista di 38 anni, esperto di borsa e finanza per Sky Tg24, è deceduto a causa di un infarto mentre si trovava in una palestra Carate Brianza, in provincia di Monza.

Il malore lo ha colto mentre si stava allenando e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Quando è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza era già in arresto cardiaco.

Volto noto anche in televisione, Federico Leardini lavorava dal 2011 per Sky. All'inizio di quest'anno aveva iniziato a condurre la rubrica economica dal titolo “La Campanella”. Lascia moglie e una figlia piccola.

