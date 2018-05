Schianto all'alba: muore un 27enne, gravissimi altri 4 amici

Un ragazzo di 27 anni, Giampiero Petrone, ha perso la vita all'alba di domenica 27 maggio in un drammatico incidente stradale avvenuto all’Acciarella, in provincia di Latina. Gli altri quattro ragazzi che viaggiavano con lui sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma e al Goretti di Latina. Lo schianto

L'incidente all'alba

L’incidente, autonomo, si è verificato intorno alle 5.40 di oggi, domenica 27 maggio: da una prima ricostruzione della polizia stradale di Aprilia, l’auto, BMW serie 1, su cui viaggiavano i 5 giovani, tre ragazzi e due ragazze tutti di età compresa tra i 21 e i 27 anni di Anzio, nell'affrontare una curva è uscita fiori strada andando a collidere violentemente contro un pino di grosso fusto, per poi impennarsi e accappottarsi.

I soccorsi

Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con un’eliambulanza. Per il 27enne, uno dei passeggeri della vettura, purtroppo non c’è stato nulla da fare; è deceduto sul posto. Soccorsi invece gli altri quattro ragazzi feriti; il conducente ed un’altra ragazza sono stati eletrasportati all'ospedale San Camillo di Roma in prognosi riservata, gli altri due al Santa Maria Goretti di Latina dove si trovano in rianimazione.

Gli accertamenti

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia diretti dal comandante Massimiliano Corradini; sul posto anche il dirigente della polstrada di Latina, Alfredo Magliozzi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nel corso dei rilievi la strada è stata interdetta al traffico fino alle 9 di questa mattina.

