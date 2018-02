È morto Gian Marco Moratti, il "petroliere italiano" presidente della Saras

Si è spento all'età di 81 anni l'imprenditore Gian Marco Moratti. Fratello dell'ex presidente dell'Inter Massimo, e marito di Letizia Brichetto Moratti (già ministro e poi sindaco di Milano), Moratti era presidente della società petrolifera Saras.

Figlio di Angelo, padre di quattro figli (Angelo, Francesca, Gilda e Gabriele) si era laureato in Giurisprudenza a Catania ed è stato presidente dell’Unione petrolifera, nel consiglio d’amministrazione del Corriere della Sera, della Bnl, dell’Inter, presidente di Norman Kraig & Kummel Italiana , e anche membro di diversi comitati: quello ministeriale per l’industria e l’ambiente,quello interministeriale per il coordinamento dell’emergenza energetica, quello di coordinamento contro l’abuso di droghe. Con Letizia è stato tra i principali sostenitori della comunità di san Patrignano.

Nato a Genova nel 1936, era il socio più anziano dell'Inter, la squadra cui la sua famiglia è stata a lungo molto legata.

Era "il petroliere" della famiglia Moratti: la Saras è quotata in Borsa e il sito di Sarroch è uno dei maggiori centri di raffinazione del petrolio in Europa.