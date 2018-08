Travolto da un masso in montagna: così è morto Pino Magistri

"Erano diretti verso Cima Salimmo, in arrivo dalla Bocchetta dai Buoi. Il gruppo procedeva lungo il sentiero quando c'è stato un forte rumore, come un boato, per una frana che si era staccata dal versante. Un grosso masso ha travolto uno degli escursionisti: non è sopravvissuto. Illese le altre persone": così dal Soccorso Alpino il racconto della tragedia di Temù: a perdere la vita il 63enne Giuseppe Magistri noto anche come Pino, insegnante di musica in pensione ma ancora attivo nel mondo musicale, protagonista di due band – l'Orchestra Modulare a Volume Variabile e la Barber Shop – ed ex direttore delle bande di Pisogne e Sarnico, conosciuto in tutta la Valcamonica e non solo.

Giuseppe "Pino" Magistri, di Pisogne, ha perso la vita sull’Adamello. Era un grande appassionato di montagna. L'incidente lunedì mattina , Magistri e alcuni amici stavano risalendo il sentiero che porta alla Cima Salimmo, sopra Ponte di Legno. Gli amici sono rimasti illesi, e hanno allertato il 118. La tragedia all’improvviso: dalla cima c’è stato il distacco di uno sperone di roccia, che l’ha investito e non gli ha lasciato scampo: un masso di circa un metro cubo l’ha centrato in pieno. Il decesso è avvenuto all'istante per lo schiacciamento della cassa toracica.

Non ci sono molti dubi sulla dinamica della drammatica vicenda, ma i carabinieri vogliono ricostruire tutto sin nei minimi dettagli. Come sottolinea BresciaToday, non si ricordano tragedie recenti sul percorso che porta a Cima Salimmo, anche se per gli esperti è un percorso difficile..

Giuseppe Magistri lascia la moglie Marcella e la giovane figlia Marta.