E' morto Giuseppe Sgarbi, scrittore e padre di Vittorio

Lutto in famiglia per Vittorio Sgarbi. E' morto oggi a Ferrara Giuseppe Sgarbi, detto Nino, all'età di 97 anni. Padre di Elisabetta e Vittorio, farmacista con la passione per l'arte, era nato a Badia Polesine (in provincia di Rovigo) il 15 gennaio 1921.

L'8 febbraio uscirà il suo ultimo romanzo, purtroppo postumo, "Il canale di cuori" pubblicato da Skira. Solo nel 2014 Giuseppe Sgarbi aveva esordito nella narrativa con il romanzo "Lungo l’argine del tempo", Premio Bancarella Opera Prima e Premio internazionale Martoglio.

Tra le altre sue opere ricordiamo "Non chiedere cosa sarà il futuro" (2015) e "Lei mi parla ancora" (2016, Premio Riviera delle Palme), una struggente ed appassionata elegia dedicata alla sua “Rina”, Caterina Cavallini, la moglie scomparsa nel 2015.