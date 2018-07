L'auto prende fuoco dopo l'incidente: giovane muore tra le lamiere

Un ragazzo di soli 20 anni, Kevin Ventura, residente ad Albola, frazione di Riva del Garda, ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla strada che collega la cittadina gardesana alla val di Ledro, nella provincia di Trento.

Un incidente terribile: secondo la ricostruzione della stradale l'auto sulla quale il ragazzo viaggiava insieme ad altri tre amici si è scontrata, all'interno della galleria Agnese, con altre tre vetture prima di fermarsi e quindi prendere fuoco.

Il giovane è rimasto intrappolato nei rottami incendiati, una morsa che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118, ma ormai per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Altre sei persone, tra le quali i tre amici ancora sotto shock, sono state trasportate all'ospedale, non in pericolo di vita.

La notizia su TrentoToday