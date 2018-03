Addio a Lele Joker, il piccolo youtuber che insegnava ad inseguire i sogni

Il mondo degli youtuber da oggi ha un sorriso in meno: quello del piccolo Gabriele, conosciuto da tutti come Lele Joker. Il bimbo di 9 anni, che insegnava ad inseguire i sogni sul suo canale YouTube da 115mila follower, si è spento a causa di un neuroblastoma, un tumore che colpisce il sistema nervoso, che non gli ha lasciato scampo.

L'annuncio è stato dato sulla pagina del suo canale, dove è stato postato un ultimo video, con un semplice commento: “Il nostro Gabriele è volato in cielo... Lui direbbe: bella tutti i ragazzi questo video finisce qui, ci vediamo in un prossimo video”. Il tutto chiuso con uno smile, un sorriso come quello del piccolo Gabriele.

Moltissimi i commenti sotto quest'ultimo video dal titolo “Un saluto da Lele Joker”, il piccolo motivatore apprezzato anche dai più grandi. Una terribile malattia se l'è portato via, ma i suoi insegnamenti vivranno per sempre.