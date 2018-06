Investito sul percorso del giro d'Italia, Leonardo è morto dopo quasi un mese di agonia

E' morto dopo quasi un mese d'agonia Leonardo D'Amico, il quarantottenne che era stato investito la mattina del 9 maggio durante la tappa agrigentina del Giro d'Italia.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e disperate. Era stato portato subito in elisoccorso all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, dove i medici in queste settimane lo avevano tenuto in coma farmacologico, provando a fare di tutto per salvargli la vita. Il quadro clinico, pur nella sua gravità, sembrava essersi stabilizzato, come scrive Concetta Rizzo su AgrigentoNotizie. All'alba di oggi D'Amico è peggiorato e poi è morto.

Si aggrava la posizione dell'automobilista

Poche ore dopo l'incidente, la polizia stradale aveva arrestato e posto ai domiciliari - per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali colpose - Gaetano Agozzino, 70 anni. L'anziano aveva ammesso le sue responsabilità ed aveva nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Salvatore Maurizio Buggea che, nei giorni scorsi, aveva chiesto la revoca dei domiciliari.

Nelle prossime ore, il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il pubblico ministero Paola Vetro - che coordinano le indagini fin dai momenti immediatamente successivi al sinistro stradale - modificheranno il titolo di reato per il quale Agozzino è stato iscritto nel registro degli indagati. Adesso appare scontato che al posto delle "lesioni personali colpose" gli inquirenti cambieranno il capo d'imputazione in omicidio stradale, conclude AgrigentoNotizie.