Morto a 110 anni l'uomo più vecchio d'Italia

Si è spento a Novara l'uomo più vecchio d'Italia. Lorenzo Berzero è morto ieri, giovedì 2 agosto, mentre si trovava nella casa di riposo di San Francesco. L'uomo aveva appena compiuto 110 anni di età, diventando il più anziano dello Stivale.

Originario del vercellese, da qualche anno viveva in città. Nato il 2 marzo 1908 a San Germano Vercellese, dopo aver lavorato per alcuni anni come "cavalant" (conducente di cavalli) quando ancora non esistevano le macchine agricole, nel 1955 si trasferì a Vercelli e venne assunto da una cooperativa.

Dal 1998 abitava a Novara e da alcuni anni era ospite della casa di riposo San Francesco.