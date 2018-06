Luigi muore a 18 anni in un incidente: il post del padre (che svela la sua identità)

Un ragazzo di 18 anni, Luigi Borrelli, ha perso la vita questa notte in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma il giovane, insieme a due coetanei rimasti feriti, pare sia stato sbalzato da un autocarro su cui viaggiava. L'autista ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un muro di cinta.

Il post del papà

A darne la notizia è il padre di Luigi, Arturo Borrelli, noto come Diego Esposito: con questo nome di fantasia, infatti, Arturo Borrelli aveva raccontato la storia degli abusi subiti da un prete in gioventù. Da tempo Arturo Borrelli si batte per un processo equo e ha manifestato anche all'esterno del Duomo di Napoli. Borrelli/Esposito è stato ricevuto pochi giorni fa da Papa Francesco, che gli avrebbe detto: "Vai avanti". Ecco cosa ha scritto su Facebook: