Morto Alessio Sanzogni, ex manager di Chiara Ferragni

Alessio Sanzogni, 34enne noto influencer che ha lavorato fino al settembre 2016 con Chiara Ferragni, è la vittima dell'incidente stradale accaduto questa notte poco prima delle 2 sull'autostrada A4 Milano-Venezia, nel tratto tra Seriate e Bergamo. L'uomo, alla guida della sua Audi Q2, per cause ancora in corso d'accertamento avrebbe tamponato violentemente un camion fermo in strada a causa di rallentamenti. Il camion, secondo le prime informazioni, era fermo in colonna per un incidente avvenuto pochi minuti prima, vicino allo svincolo di Bergamo, in direzione Milano. Ancora da stabilire con esattezza le cause dell'incidente. Inutili per lui i tentativi di rianimazione prestati dal personale del 118.

Morto Alessio Sanzogni in un incidente stradale

Alessio Sanzogni, 34enne, era un influencer ed ex manager di "Tbs Crew", l'azienda creata dalla fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni. Il giovane - originario di Gardone Val Trompia, ma da tempo residente a Milano dove aveva fondato l'agenzia di marketing "Ispiry" - ha perso la vita in un incidente avvenuto pochi minuti prima delle 2 nel tratto tra Seriate e Bergamo. L'impatto, stando alle prime ricostruzioni della Stradale, è stato violentissimo, con l'Audi di Sanzogni che si è letteralmente infilata sotto il mezzo pesante, che pare fosse fermo per un altro incidente avvenuto qualche metro prima. Nonostante l'intervento di un'ambulanza e un'auto medica, per il 34enne non c'è stato nulla da fare.

Chi è Alessio Sanzogni, ex manager di Chiara Ferragni

Laureato allo Iulm, il 34enne - che su Instagram si raccontava come un "creativo entusiasta" e un "consulente marketing per brand e talenti" - Alessio Sanzogni aveva subito iniziato a lavorare nel campo della moda con un incarico da digital manager da Louis Vuitton, durato per quasi sei anni. Dopo era arrivato il sodalizio con Chiara Ferragni che lo aveva portato a diventare general manager di "The blond salad" - l'azienda dell'influencer moglie di Fedez - fino ad agosto 2016. A dicembre era invece iniziata l'esperienza da "solista", con la fondazione di Ispiry, la sua società di consulenza e marketing. Esperto e con già tante esperienze alle spalle, nonostante la giovane età, nei mesi scorsi aveva firmato alcuni articoli sul periodico "Grazia". L'ultimo lavoro lo aveva pubblicato a dicembre, quando aveva analizzato l'uso dei social da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.