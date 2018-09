Fine delle speranze per Mario Pio: trovato morto a 22 anni

Fine delle speranze per Mario Pio Zarrillo. Il giovane di Marcianise, in provincia di Caserta, scomparso nella serata di venerdì 31 agosto, è stato trovato senza vita in una villa abbandonata nei pressi di via San Francesco, poco distante da dove il 22enne aveva lasciato l'auto. A confermarlo è il sindaco di Marcianise Antonello Velardi.

Il ragazzo è stato trovato morto in una villa abbandonata all'angolo tra via San Francesco e via Marconi di proprietà di due imprenditori della zona. Sul posto si è creata una gran folla di curiosi, amici e parenti. La tensione si taglia a fette con i genitori distrutti per la tragica scoperta del corpo. Il padre lavora come infermiere all'ospedale di Maddaloni.

In via San Francesco sono presenti sono anche i carabinieri che stanno effettuando i rilievi tecnici. L'ipotesi è che Mario Pio Zarrillo si possa essere ucciso la sera in cui è scomparso.