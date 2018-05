Malore alla guida, si schianta col furgone sulle auto vicino alle scuole: muore un 31enne

Un ragazzo di 31 anni è morto in seguito a un malore avvenuto mentre guidava un furgone insieme a un amico a Copertino, in provincia di Lecce. La vittima si chiamava Matteo Mele, lavora come elettricista nella zona.

E' successo tutto in pochi minuti, in prossimità delle scuole elementari e medie del comune leccese. Il furgone è stato visto improvvisamente sbandare, per schiantarsi prima contro una Ford Fiesta in sosta, poi contro un palo della segnaletica stradale e infine contro la fiancata di una Bmw X1 parcheggiata vicino a un albero. Un puro caso ha voluto che i veicoli fossero in sosta e che sul percorso del furgone non vi fossero passanti.

Sul posto sono arrivati subito gli operatori del 118, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Dopo una prima rianimazione sul posto, Matteo Mele è stato trasportato d'urgenza verso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove però è morto poco dopo. Ferito con varie escoriazioni il ragazzo che era con lui, trasferito al San Giuseppe da Copertino.

