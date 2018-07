Militare italiano muore durante una scalata: aveva 32 anni

Un militare italiano, il caporal maggiore scelto Maurizio Giordano, 32 anni, di Cuneo, del Centro Addestramento Alpino di Aosta, è morto questa mattina nell'ambito di una spedizione alpinistica in Pakistan, durante l'ascensione del monte Gasherbrum.

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, appresa la notizia dell'incidente, ha espresso solidarietà alla famiglia del militare e all'Esercito: "Ai familiari del Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano va il sentimento di vicinanza di tutto il personale della Difesa e mio personale. Sono vicina all'Esercito, che sta vivendo questo tristissimo momento di lutto condiviso da tutte le Forze Armate".

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, appresa la triste notizia del grave incidente, in cui ha perso la vita il Caporal Maggiore Scelto dell'Esercito Maurizio Giordano, ha espresso ai familiari del militare e al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, "profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome delle Forze Armate e suo personale".

Precipitato da un seracco di ghiaccio

Il graduato degli alpini, componente di una spedizione alpinistica della Sezione Militare Alta Montagna del Centro Addestramento Alpino dell'Esercito, intorno alle 6 di questa mattina, mentre stava scalando la cima del monte Gasherbrum IV sul versante pakistano della catena del Karakorum, è precipitato da un seracco di ghiaccio. A nulla sono serviti gli immediati tentativi di soccorso da parte dei commilitoni.

La spedizione militare era iniziata lo scorso 10 giugno, nell'ambito delle attività addestrative di alta montagna che, periodicamente, sono condotte dagli atleti militari del Centro Addestramento Alpino. Per il Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano si trattava, si ricorda dallo Stato Maggiore della Difesa, della prima esperienza in quest'area, dopo aver affrontato decine e decine di impegnative arrampicate in ambito europeo.

"Solidale cordoglio ai familiari, a nome della Forza Armata e suo personale", sono stati espressi dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina.

L'incidente a 6.300 metri di quota

Il Gasherbrum con Gasherbrum IV, Gasherbrum V, e Gasherbrum VI è un gruppo montuoso localizzato nella regione Nord-Orientale del Baltoro nella catena del Karakoram, sull'Himalaya. Il massiccio contiene ben tre cime che superano gli 8.000 metri sul livello del mare. La spedizione militare italiana guidata da Valerio Stella tentava di ripetere, 60 anni dopo, la via della prima salita, aperta nel 1958 da Walter Bonatti e Carlo Mauri.

Al momento dell'incidente era con Marco Majori, Marco Farina e Daniele Bernasconi. Erano impegnati nella fase di acclimatamento. Giunti a campo 2, avevano deciso di rientrare a valle a causa delle cattive condizioni meteo. L'incidente si è verificato a 6.300 metri di quota.