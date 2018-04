Incidente tra moto e pullman: muore 39enne, stava per diventare papà

Maurizio Zanni, un 39enne di Teano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuti a Mori, in Trentino. Lo schianto fatale è avvenuto ieri, sabato 14 aprile. Zanni a bordo della sua motocicletta è andato ad impattare contro un autobus di linea che stava percorrendo la stessa strada.

L'incidente si è verificato su una provinciale. Lo scontro è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 39enne. Da chiarire la dinamica dell'incidente sul quale stanno indagando le forze dell'ordine.

Zanni avrebbe avuto un figlio tra qualche mese. Lascia una moglie in attesa. Era originario di Casafredda ma da tempo si era trasferito al nord per lavoro, come dipendente di un'azienda farmaceutica.

La notizia su CasertaNews