Tragico schianto contro il muretto, muore portiere di 19 anni

Tragico schianto nella notte, l'impatto contro un muretto in cemento non gli ha lasciato scampo. Incidente stradale mortale nel siracusano. A perdere la vita il 19enne portiere del Rosolini Antonio "Nino" Malandrino, feriti altri due calciatori che viaggiavano con lui sulla strada provinciale Pachino-Rosolini: i giovani di 20 e 23 anni sono stato trasportati d'urgenza nell'ospedale di Avola dove sono ricoverati in prognosi riservata.

Incidente sulla Pachino-Rosolini, morto Antonio "Nino" Malandrino

L'incidente intorno alle tre della notte tra venerdì e sabato. I tre, a bordo di una Fiat 500, stavano rientrando da Rosolini, quando il mezzo per motivi ancora al vaglio degli inquirenti è uscito fuori strada schiantandosi contro un muretto in contrada Luparello di Pachino. La Rosolini-Pachino è un tratto di strada da anni segnalato da tanti cittadini come pericoloso.

Morte Antonio Malandrino, tanti messaggi di cordoglio

"Noi che da diversi anni seguiamo il calcio giovanile lo ricordiamo ancora con la maglia della Pantanelli, società con il quale ha disputato in passato diversi campionati regionali. Educazione, rispetto, un'incredibile grinta, oltre alla sua evidenza bravura tra i pali, lo caratterizzavano. Il nostro team esprime grande vicinanza alla famiglia" si legge in un messaggio pubblicato su Facebook da Xiridia Sport News.