Infarto in metro: morto Paolo Brera, figlio del giornalista Gianni

È morto a Milano a causa di un infarto il giornalista e scrittore Paolo Brera, figlio dello storico giornalista sportivo Gianni Brera. Paolo Brera aveva 69 anni. Secondo quanto è emerso avrebbe accusato un malore mentre viaggiava in metropolitana. La tragedia è avvenuta ieri sera, intorno alle 20. Paolo Brera stava viaggiando sulla linea M2 della metro di Milano: all’altezza di Moscova è stato colpito da quello che – stando alle prime ipotesi – pare sia un infarto. Inutile l’intervento di due ambulanze e di un’automedica: i sanitari non hanno potuto far nulla per evitare il peggio.

Paolo Brera aveva da poco presentato il suo ultimo libro, un giallo dal titolo "Il futuro degli altri" e martedì prossimo avrebbe dovuto partecipare a Milano a un convegno dedicato ai cento anni dalla nascita del padre.

Chi era Paolo Brera

Paolo Brera aveva lavorato come giornalista per Corriere della Sera e Secolo XIX prima di dedicarsi quasi esclusivamente alla narrativa e alla traduzione di opere dal russo e dalle altre lingue. All'inizio della sua carriera, dopo una laurea alla Bocconi, era anche stato assistente di storia economica nell'ateneo milanese.