Schianto in auto contro il casello: morto un giovane ufficiale della Marina

Lutto nella Marina Militare. L'ufficiale della Capitaneria di Porto di Viareggio Pierfrancesco Dalle Luche, di 35 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto alle 16.45 di sabato 2 marzo nel comune di Rosignano, in provincia di Livorno. Dalle Luche ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro le barriere che delimitano le corsie di accesso al casello autostradale. Il militare della Marina aveva prestato servizio anche a Genova e a Porto Santo Stefano.

Incidente a Rosignano, morto Pierfrancesco Dalle Luche

Ancora da chiarire la dinamica, anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto sia finita proprio contro una delle barriere poste tra le postazioni di riscossione pedaggio mentre procedeva in direzione nord verso Collesalvetti, probabilmente di rientro verso la Versilia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cecina che hanno liberato l'uomo dalle lamiere: per lui, tuttavia, non c'è stato niente da fare, come constatato dai volontari della pubblica assistenza di Cecina che hanno potuto solamente constatare il decesso.

Nell'impatto, purtroppo, è deceduto anche un cagnolino di piccola taglia che viaggiava insieme alla vittima. Pierfrancesco lascia la moglie e un figlio piccolo. Al vaglio della polizia stradale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, la ricostruzione del tragico incidente.

Morto Dalle Luche, il cordoglio di Toninelli

"Commozione e dolore per l'incidente in cui è morto Pier Francesco Dalle Luche, giovane comandante della Capitaneria di Porto di Santo Stefano". A esprimerli il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, su twitter. "Un abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi cari", aggiunge.

Morto Dalle Luche, il messaggio della Marina Militare

Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, esprime il cordoglio suo personale e degli uomini e delle donne della Forza Armata per il decesso, avvenuto a causa di un tragico incidente stradale in località Rosignano Marittima in provincia di Livorno, del tenente di vascello Pierfrancesco Dalle Luche, comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano: "Sono profondamente addolorato e scosso per il tragico evento. Giunga alla famiglia dell'ufficiale la commossa vicinanza mia e dell'intera Marina Militare".