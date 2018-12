Uccide il marito nel sonno, poi chiama il 118: “Venite subito”

Omicidio nella notte a Palermo. Una donna, la 45enne Salvatrice Spataro, ha ucciso a coltellate il marito nel sonno nella loro casa di via Falsomiele, quartiere periferico della città siciliana. Il delitto è avvenuto intorno alla mezzanotte tra venerdì 14 e sabato 15 dicembre, ed è stata la setta donna ad avvertire il 118 per chiedere un'ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso del marito, Pietro Ferrera, anche lui di 45 anni.

Come riporta PalermoToday, la 45enne avrebbe colpito il coniuge con diversi fendenti mentre dormiva. Poi la telefonata al 118, la richiesta di aiuto e la confessione: "Venite subito... ho colpito con diverse coltellate mio marito mentre dormiva, accanto a me c'è mio figlio, è tutto insanguinato...". Sembra che in casa ci fossero due figli della coppia, che dormivano.

Il cadavere della vittima è stato portato all'obitorio dell'ospedale Civico di Palermo. La donna, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha raccontato agli investigatori che la coppia litigava in continuazione. E che negli ultimi tempi i litigi erano diventati "quotidiani" anche alla presenza dei figli. Sul posto è giunta anche la polizia. La donna è stata condotta in questura ed è in stato di fermo. Agli agenti avrebbe detto di avere agito per esasperazione, per mettere fine ai continui litigi.