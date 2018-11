Tragedia in strada: motociclista si schianta e muore a 44 anni

Un uomo di 44 anni, Pietro Vincenzo Brasile, è morto oggi, venerdì 30 novembre, in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 13 sulla Circonvallazione di Palermo. Il 44enne viaggiava a bordo della sua Ducati Monster nera, quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra battendo la testa. L'uomo è morto sul colpo. A niente sono valsi i soccorsi del 118 arrivati dopo pochi minuti. Si indaga sulla morte del motociclista per accertare le cause dell'incidente. Disagi per gli automobilisti rimasti bloccati sulla Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza del carcere Pagliarelli di Palermo.

Come riporta anche PalermoToday, il cadavere è rimasto a lungo sull'asfalto ed è stato notato da migliaia di palermitani che sono transitati in viale Regione. Accanto al corpo senza vita, durante i rilievi sono rimasti fermi un furgone e un'auto, una Renault. Si indaga per stabilire se uno dei due mezzi possa aver toccato la moto e aver quindi causato il tragico impatto. Sul posto è intervenuta anche la polizia, oltre ai vigili, per gestire il traffico (paralizzata la circolazione in viale Regione siciliana) e stabilire con esattezza le cause dell'ennesimo incidente mortale nelle strade palermitane.