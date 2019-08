Finisce dentro un pozzo: uomo trovato morto

Dramma a Gratteri, nel palermitano: un uomo è stato trovato senza vita all'interno di un pozzo. Nella mattina di oggi, martedì 6 agosto, carabinieri e vigili del fuoco sono entrati in azione in contrada Cuba per recuperare il corpo di un 64enne la cui presenza era stata segnalata alle forze dell’ordine dagli stessi familiari. Richiesto anche l’intervento del medico legale per l'ispezione cadaverica, primo passo per stabilire le cause del decesso.

Dopo l’allarme lanciato alla linea d’emergenza sono intervenuti gli uomini nel Nucleo speleo alpino fluviale che si sono calati all’interno del pozzo per imbracare il corpo e riportarlo in superficie. Poi toccherà ai carabinieri della compagnia di Cefalù chiarire in quali circostanze l’uomo abbia trovato la morte. Il 64enne potrebbe essere stato spinto, potrebbe essere caduto accidentalmente ma potrebbe anche aver deciso di gettarsi e farla finita.

Alla luce dei primi elementi acquisiti quest'ultima sarebbe l'ipotesi più accreditata al momento, ma solo gli ulteriori accertamenti potranno fare luce sul tragico episodio. Gli investigatori hanno ascoltato i familiari della vittima per cercare di ricostruire le ultime ore del 64enne e capire cosa eventualmente lo abbia spinto verso l'estremo gesto.