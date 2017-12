Schianto tra auto: Raffaele muore a 30 anni

Un ragazzo di 30 anni, Raffaele Sannino, è morto dopo un violentissimo incidente stradale avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, l'Atos nera di Sannino sarebbe andata a scontrarsi contro una Toyota nei pressi dello svincolo autostradale Pomigliano-Villa Literno.

Il 20enne alla guida della Toyota è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Maddaloni, per Raffaele, nonostante la corsa in ambulanza verso l'ospedale Cardarelli di Napoli, non c'è stato nulla da fare. Con Sannino c'era un passeggero, a quanto pare fuori pericolo. Sul caso indaga la Polizia.

Il cordoglio degli amici su Facebook

"Un amico e un collaboratore sincero, dovevi venire da me mercoledì mattina. Non abbiamo avuto tempo di vederci perché si corre sempre e ci si ferma troppo poco. Sei una persona speciale, ti porterò per sempre nel mio cuore", così un collega ricorda Raffaele, su Facebook. Una persona molto vicina al giovane scrive: "Ci sei sempre stato, in ogni ricorrenza, in ogni nostra gioia, sempre con la tua voglia di vivere. Ciao amico mio".

La notizia su NapoliToday