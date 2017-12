Uno studente romano di 15 anni è morto dopo essere stato investito nel piazzale di ingresso dell'Istituto tecnico agraio "Emilio Sereni" di Colle Prenestino, alla periferia di Roma. Alla guida dell'auto, una Fiat Bravo, che ha centrato il ragazzo, un 18enne romano, come riferisce Mauro Cifelli su RomaToday.

Il ragazzo è stato investito davanti alla scuola

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locali di Roma Capitale sono al lavoro per i rilievi scientifici. L'investimento è avvenuto questa mattina alle 9 all'altezza del civico 1395 della via Prenestina, davanti a decine di studenti.

Il ragazzo investito è morto in ospedale

Le condizioni del 15enne investito sono apparse subito gravi. Trasportato d'urgenza dall'ambulenza del 118 al Policlinico Tor Vergata, il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sotto shock il 18enne alla guida dell'auto, per il quale sono stati disposti test per alcol e droga.

La notizia su RomaToday