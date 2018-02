Incidente mentre fa kitesurf: turista italiano muore in Egitto

Renato Doro, un uomo di 65 anni residente a Trieste da oltre quarant'anni, è morto domenica 25 febbraio, nella località turistica egiziana di Sharm el Sheik in seguito a un tragico incidente di kitesurf, disciplina di cui era un esperto appassionato.

A darne notizia il Tgr Rai Fvg che spiega come Doro fosse amante di lunga data del kite ed era in vacanza con la moglie in Egitto, dove era solito andare da anni per praticare la sua disciplina preferita. Secondo alcuni testimoni, lo sportivo è stato colpito da delle forti raffiche di vento mentre era in acqua, durante l'esecuzione di un salto. Il vento lo ha spinto contro il molo, provocando un impatto violentissimo.

Alla Rai la figlia Barbara ha confermato che «mio padre era più che in forma. Era molto esperto e non sarebbe andato in acqua se non avesse avuto la certezza di poter gestire la situazione in tutta sicurezza». Il rientro della salma in Italia è previsto per i prossimi giorni.

