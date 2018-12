"Ultim'ora, morto sul colpo il ministro Salvini": e lui risponde col sorriso su Facebook

"Ultim'ora. Morto sul colpo il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nuovo lutto nel mondo della politica". Questo il titolo della fake news che sta girando in queste ore in rete (foto in fondo all'articolo).

"Morto Salvini": è una bufala, ecco la risposta del ministro su Facebook

"Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso". Matteo Salvini lo scrive su Facebook, postando la foto di una pagina fake de La Stampa (www.lastampatv.it), dove si annuncia la morte del ministro a seguito di un incidente stradale, con tanto di foto dello scontro delle auto.

"Fossi in lei farei partire una bella denuncia", scrivono alcuni utenti sotto il post del ministro dell'Interno. L'episodio è stato stigmatizzato dal mondo della politica. "Si tratta di un episodio gravissimo - commenta Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo deputati di Forza Italia - Salvini ha figli adolescenti come me, e so cosa significa l'impatto di una notizia del genere su un bambino che ha il papà lontano. I responsabili vanno perseguiti senza sconti e colgo l'occasione per porre l'esigenza di una regolamentazione della rete. Piaccia o no, i nostri figli si formano sulla rete e non possiamo consentire che essa resti il pascolo della barbarie''.

A parte il commento su questa bufala, sempre su Facebook oggi Salvini ha indicato la data del voto europeo in Italia, previsto tra il 23 e il 26 di maggio nei vari paesi della Ue, secondo un calendario ancora da stabilire ufficialmente per alcuni degli Stati membri. "Grazie ai milioni di italiani che ci stanno dando un'incredibile fiducia, per quello che abbiamo fatto e per quello che ancora abbiamo da fare. L'Italia è un grande Paese che merita di essere libero e sovrano, e lo dimostreremo alle elezioni europee del 26 maggio!", ha scritto il vicepremier e ministro dell'Interno.

Stasera Salvini si collegherà in streaming su Facebook per un messaggio dalla località di montagna dove passerà il Capodanno. Un collegamento previsto subito dopo il consueto intervento a reti unificate del capo dello Stato, Sergio Mattarella, previsto alle 20.30. Massimo riserbo sul contenuto del 'messaggio' di Salvini, che potrebbe non limitarsi al solo brindisi per il nuovo anno.