L'ex senatore Stelio De Carolis, 80 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto. Repubblicano, figura di spicco nel partito tra gli anni Ottanta e Novanta, è stato travolto a Meldola, nel forlivese, mentre stava andando a gettare l'immondizia, stando alle prime ricostruzioni.

Travolto e ucciso, per Stelio De Carolis non c'è stato niente da fare

Originario di Fumone, nel frusinate, il senatore viveva da tempo in provincia di Forlì con la moglie e la famiglia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo, ma per De Carolis non c'è stato niente da fare.

Come scrive ForliToday, De Carolis stava attraversando la strada sulle strisce quando una Nissan Micra, guidata da un 41enne forlivese, lo ha falciato. L'automobilista, sotto shock, è stato portato all'ospedale di Forlì.

Stelio De Carolis, in Parlamento per 14 anni

De Carolis è stato un esponente di spicco del Partito repubblicano Italiano, in Parlamento per 14 anni. Il suo massimo incarico fu quello di Sottosegretario alla Difesa. Venne eletto deputato per la prima volta nel 1987 nella X legislatura, è stato vice presidente del gruppo parlamentare repubblicano e sottosegretario di Stato alla Difesa nel VI Governo Andreotti. Venne rieletto anche nell'XI legislatura sempre col Pri fino al 1994 e ha fatto parte della Commissione agricoltura. Dopo l'adesione ai Ds, venne eletto al Senato nella XIII legislatura nel 1996 e rimase in carica fino al 2001. Lascia la moglie e tre figli.

