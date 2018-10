Tragedia durante la caccia: rimane ucciso da un colpo del suo stesso fucile

Un uomo di 56 anni, Stefano Bernardoni, ha perso la vita nella tragedia consumatasi la mattina di mercoledì 17 ottobre nelle campagne di Cisterna, in provincia di Latina. L'uomo è rimasto ucciso in un incidente di caccia, ucciso da un colpo di fucile partito dal suo stesso fucile.

L'incidente è avvenuto in una zona al confine con il territorio di Velletri, a circa 500 metri dall'abitazione della vittima. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che indagano sull'accaduto stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il colpo, da quanto si apprende, sarebbe accidentalmente partito dal fucile dell'uomo raggiungendolo all'emitorace destro. Per il 56enne i soccorsi sono stati vani, all'arrivo dei sanitari del 118 non si è potuto far altro che constatare il decesso.

Nelle ultime ore è stato ascoltato dai carabinieri un altro cacciatore che si trovava con lui e che ha lanciato l'allarme. Il corpo dell'uomo è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.