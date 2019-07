Fine delle speranze: trovato morto Stefano Marinoni, il ragazzo scomparso dal 4 luglio

È stato ritrovato senza vita Stefano Marinoni, il 22enne scomparso lo scorso 4 luglio da Baranzate, in provincia di Milano.

I carabinieri di Rho hanno ritrovato il cadavere intorno alle 12 di oggi, nelle campagne tra Rho e Arese, sotto a un traliccio con una frattura allo sterno. A meno di 300 metri c’era l’auto con cui era sparito, una Smart bianca.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione a causa del caldo di questi giorni, non presenta segni evidenti di ferite e il medico legale è riuscito ad accertare solo la frattura ossea. Secondo i militari, è possibile che Marinoni si sia arrampicato sul traliccio per gettarsi nel vuoto. Sarà comunque l’autopsia a fornire ulteriori chiarimenti.

Stefano Marinoni, la scomparsa e gli appelli della famiglia

Stefano Marinoni era uscito di casa lo scorso 4 luglio dicendo che doveva incontrare alcuni amici nella vicina Novate Milanese. Ai genitori aveva detto che sarebbe tornato per cena. Da quel momento però di lui si erano perse le tracce. Il ragazzo era uscito con la sua Smart ma dagli amici a Novate non era mai arrivato.

La famiglia aveva lanciato numerosi appelli sui social, dopo aver presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. Stefano aveva lasciato i documenti a casa e il suo cellulare risultata spento da giovedì sera.