Cade in mare dal traghetto: uomo trovato senza vita

La Guardia Costiera ha ritrovato il corpo senza vita dell'uomo di 56 anni di Cagliari, che ieri era caduto in mare dal traghetto salpato da Civitavecchia e diretto a Cagliari in Sardegna. Per tutta la giornata di ieri, sotto il coordinamento del 3° Sottocentro di Soccorso Marittimo (3° MRSC) della Guardia Costiera di Civitavecchia, sono proseguite le attività di ricerca. Le operazioni sono state condotte con l'impiego contestuale del velivolo ATR-42 MANTA 10-01 della Guardia Costiera decollato dalla base aerea di Pescara e della motovedetta CP284 della Capitaneria di Porto di Fiumicino (Roma).

Cade dal traghetto Civitavecchia-Cagliari: trovato il cadavere

Le ricerche si sono protratte fino alle 18 circa, quando il cadavere dell'uomo è stato individuato a circa 70 miglia dalla costa di Civitavecchia e recuperato a bordo dell'unità navale della Guardia costiera. La salma è giunta in nottata a Cagliari dove si sono svolte le formalità di rito a cura della locale Capitaneria di Porto e Questura.

Gli agenti hanno anche raccolto le testimonianze di alcuni passeggeri. Alcuni di questi avrebbero riferito di aver visto l'uomo "lanciarsi in mare". Questa e le altre versioni dei viaggiatori saranno vagliate dalle forze dell'ordine per chiarire definitivamente se si sia trattato di un incidente o di un suicidio.