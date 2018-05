Tragedia a Napoli, 19enne precipita dal balcone e muore

Un ragazzo di 19 anni è morto, in circostanze ancora da chiarire, dopo essere precipitato da una delle Vele di Scampia, a Napoli. Intorno alle ore 15 sono giunte diverse segnalazioni al 113 di persone che hanno sentito un forte schianto; sul posto è stato trovato il corpo del giovane, non ancora identificato, presumibilmente caduto da un'altezza corrispondente al quarto o quinto piano dell'edificio e da una finestra delle scale, quindi non da un appartamento.

Con sé aveva un telefonino all'interno del quale sono memorizzati pochi numeri. I poliziotti stanno tentando di rintracciare i familiari e stanno indagando sul decesso.

Era il suo compleanno

Compiva 20 anni proprio oggi il giovane morto dopo essere caduto da una finestra posta all'altezza del quarto piano della Vela bianca di Scampia, a Napoli. Si tratta di un napoletano del quartiere Capodimonte, incensurato. Sul posto è giunto il padre, che è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti, e il magistrato. Proseguono le indagini.

