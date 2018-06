Sbanda e va a sbattere contro il guard rail: morto 33enne

Nella città di Brescia ormai conoscevano tutti Wali Ullah, il 33enne che ha perso la vita domenica mattina lungo l'autostrada A4, poco prima delle 6 tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est, in direzione Venezia. L'ambulante, originario del Bangladesh, sposato e papà di due bambini era da tempo titolare di di una bancarella in Via Corsica, a Brescia.

Di lui non si avevano notizie da tre giorni: il fratello della moglie, l'unico della famiglia che abitava in Italia, pare avesse provato a chiamarlo più volte nelle ultime 72 ore, ma che Wali Ullah non abbia mai risposto al cellulare.

La dinamica dello schianto è al vaglio della Polizia Stradale. Non si è esclude che il giovane alla guida abbia perso il controllo dell'auto a seguito di un improvviso colpo di sonno: era a bordo di una Renault Megane intestata a un suo connazionale, andata completamente distrutta. La vettura ha sbandato fino a schiantarsi contro il guard-rail, ribaltandosi su sé stessa in un groviglio di lamiere. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad accorgersi dell'incidente, e ad allertare subito il 112.

La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica: per liberare Wali Ullah dalla lamiere dell'auto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: medici e operatori sanitari hanno provato a rianimarlo per più di mezz'ora, senza successo. Come detto, lascia la moglie e due figli ancora piccoli.

I suoi familiari abitano in Bangladesh, ma sono già stati allertati dell'accaduto. Della vicenda è stato informato anche il fratello, che abita a Londra e presto sarà in Italia per organizzare il funerale e probabilmente riportare la salma nella sua patria d'origine.

Wali Ullah abitava in Italia ormai da molti anni, ha lavorato a Milano e poi appunto a Brescia. Faceva l'ambulante, nella sua bancarella – da sempre posizionata in Via Corsica – vendeva abiti, vestiti, abbigliamento e accessori. Ma c'è ancora un mistero da chiarire: che fine avesse fatto negli ultimi giorni, e perché non abbia mai risposto al cellulare.