Lutto in casa Renzi: è morto Nicola Bovoli, zio dell'ex premier

Nicola Bovoli, zio di Matteo Renzi, è morto la scorsa notte. L'uomo, 73enne, era malato da tempo. Abitava a Vicopisano (in provincia di Pisa), lascia la moglie e due figli. Bovoli, fratello di Laura, madre dell'ex presidente del Consiglio, aveva lavorato a lungo a Milano e si era trasferito in provincia di Pisa diversi anni fa per fare l'imprenditore agricolo e produrre olio e prodotti biologici.

Laureato in giurisprudenza, Bovoli aveva avuto una lunga carriera nel marketing editoriale, ed era stato uno degli ideatori di alcuni prodotti allegati in edicola a quotidiani e riviste.

Nicola Bovoli ha sempre avuto un ottimo rapporto con il nipote Matteo Renzi, definendolo più volte nelle interviste "un ragazzo con tanta voglia di fare, sincero".