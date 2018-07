Stop alle passeggiate in costume: multe fino a 500 euro per bikini e torso nudo

Fino a 500 euro di multa per chi passeggia in costume da bagno o a torso nudo. Non si tratta di una fake news per spaventare il popolo dell'estate, ma di una vera ordinanza emessa da Bernando Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia, un comune della provincia di Barletta, Andria e Trani. Come è possibile leggere dall'ordinanza pubblicata sul sito del Comune, fino al 30 settembre sarà dunque vietato passeggiare per strada in bikini o a torso nudo, fatta eccezione per la spiaggia e i luoghi adiacenti ad essa.

Quali sono i motivi che hanno spinto il sindaco a prendere questo provvedimento? Il buon costume (scusate il gioco di parole), come spiegato nell'ordinanza n° 75 dello scorso 9 luglio: “Un'azione a contrasto di fenomeni indecorosi e contrari a principi di sana educazione, buon costume e rispetto per gli altri”. La sanzione, per chi dovesse essere 'colto' in costume per le vie della città, va da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 500.

I casi simili

Ma il provvedimento del Comune di Margherita di Savoia non è soltanto l'unico. Dalla Versilia alla Campania, sono diverse le località balneari in cui è stata adottata una simile restrizione. Multe salate anche a Baia Domizia, frazione di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, dove il sindaco a messo al bando il costume da bagno nelle aree cittadine. Tolleranza zero anche a Viareggio dove, oltre alla circolazione con bikini e simili, è vietato anche attaccare le biciclette ai pali, fare il bagno nelle fontane e transitare in bici nelle aree pedonali. Un consiglio per i turisti? Meglio controllare i regolamenti comunali delle località in cui si intende trascorrere le vacanze, così da non rischiare di farsi rovinare le ferie per una passeggiata in costume da bagno.